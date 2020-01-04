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Синоптики предупредили об усилении ветра и гололеде в Москве и области

С полудня 4 января до конца суток в Москве ожидаются усиление ветра до 15 м/с, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода, местами гололед, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России по Москве.

Аналогичная погода с усилением ветра до 15 м/с ожидается и в Подмосковье.

«С 14:00 до конца суток в Московской области ожидаются мокрый снег, налипание снега на провода, местами гололед», — сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Московской области.

По прогнозам специалистов центра погоды «Фобос», в Москве и области сегодня ожидается порывистый ветер до 10–13 м/с. Гололедица образуется местами — «там, где на дорогах накатали [автомобили]». Кое-где также возможны небольшие снегопады.

«Сейчас температура в Москве около 0, ветер юго-западный 5–10 м/с, местами порывистый», — сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам Леуса, самый неблагоприятный фактор сегодняшнего дня, помимо грядущего ветра, гололедицы и осадков, — это низкое атмосферное давление. «К вечеру в столице барометры опустятся до отметки 734 мм. рт. ст.», — сказал он.

По прогнозам синоптика, завтра в Москве и области станет немного прохладнее.

«Ожидается символическое понижение температуры. По Московской области небольшой снег, местами гололедица, 0 — минус 2 градуса ночью. В Москве около 0 градусов в дневные часы, ветер юго-западный 4–9 м/с. Давление будет расти, вернется в норму», — пообещал Леус.

В последующие пару дней в Московском регионе похолодает: в ночь на понедельник — минус 3–5 градусов, такая же температура будет в ночь на вторник. Со среды опять немного потеплеет, добавил он.

Ранее синоптики прогнозировали высокую вероятность аномально теплого января.

Теги: погода, снегопад, гололедица, новости РБК
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