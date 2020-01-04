Синоптики предупредили об усилении ветра и гололеде в Москве и области

Синоптики предупредили об усилении ветра и гололеде в Москве и области

С полудня 4 января до конца суток в Москве ожидаются усиление ветра до 15 м/с, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода, местами гололед, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России по Москве.

Аналогичная погода с усилением ветра до 15 м/с ожидается и в Подмосковье.

«С 14:00 до конца суток в Московской области ожидаются мокрый снег, налипание снега на провода, местами гололед», — сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Московской области.

По прогнозам специалистов центра погоды «Фобос», в Москве и области сегодня ожидается порывистый ветер до 10–13 м/с. Гололедица образуется местами — «там, где на дорогах накатали [автомобили]». Кое-где также возможны небольшие снегопады.

«Сейчас температура в Москве около 0, ветер юго-западный 5–10 м/с, местами порывистый», — сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.