Дозаправку Су-30СМ и Су-24М в воздухе показали на видео

Дозаправку Су-30СМ и Су-24М в воздухе показали на видео

Командование морской авиации Южного военного округа показало на видео отработку дозаправки в воздухе экипажами истребителей Су-30СМ и тактических бомбардировщиков Су-24М. Запись опубликовал телеканал «Звезда».

На кадрах сначала показывается взлет истребителей и бомбардировщиков с аэродрома ейского Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ. Затем взлетает самолет-дозаправщик Ил-78.

Затем в воздухе из заправочной установки Ил-78 выдвигается шланг-конус, который стыкуется сначала с Су-24М, а затем с Су-30СМ. Кадры снимаются из хвостовой части танкера, а потом изображение переключается на вид из кабины заправляемых самолетов.

В конце видео истребители и бомбардировщики возвращаются на аэродром.