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Дозаправку Су-30СМ и Су-24М в воздухе показали на видео

Командование морской авиации Южного военного округа показало на видео отработку дозаправки в воздухе экипажами истребителей Су-30СМ и тактических бомбардировщиков Су-24М. Запись опубликовал телеканал «Звезда».

На кадрах сначала показывается взлет истребителей и бомбардировщиков с аэродрома ейского Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ. Затем взлетает самолет-дозаправщик Ил-78.

Затем в воздухе из заправочной установки Ил-78 выдвигается шланг-конус, который стыкуется сначала с Су-24М, а затем с Су-30СМ. Кадры снимаются из хвостовой части танкера, а потом изображение переключается на вид из кабины заправляемых самолетов.

В конце видео истребители и бомбардировщики возвращаются на аэродром.

По данным телеканала, экипажи самолетов осуществили более 70 контактов с Ил-78 в ходе более чем 30 взлетов и посадок.

В октябре на видео сняли дозаправку в воздухе российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 по пути в ЮАР. 23 октября ракетоносцы прибыли в Южную Африку для повышения боевой выучки летчиков двух стран. Самолеты пролетели 13 часов в сопровождении истребителей Saab JAS 39 Gripen ВВС ЮАР.

Теги: Су-30СМ, Су-24М, самолеты
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