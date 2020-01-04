Туристы начали платить дополнительные €3 за проживание в Амстердаме

Туристы, посещающие Амстердам, с 1 января будут платить дополнительный ежедневный налог. Об этом сообщает The Telegraph.

С первого дня нового года власти Нидерландов ввели дополнительный сбор для гостей столицы в размере €3 за каждую ночь пребывания. Он дополнит уже существующий налог в 7% от стоимости жилья.

Кроме того, туристы, которые пользуются для проживания в Амстердаме сервисом бронирования Airbnb, также будут платить повышенную таксу — на 10% больше за ночь.

Издание отмечает, что власти Амстердама, который ежегодно принимает более 17 млн человек, в последнее время больше уделяют внимания не продвижению туризма, а управлению туристическими потоками.

В октябре 2019 года стало известно, что с 1 апреля 2020 года «налог на проживание» начнет действовать в Турции. По данным Ассоциации туроператоров России, сбор будут платить не сами туристы, а отели, кемпинги и владельцы гостевых домов.