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Туристы начали платить дополнительные €3 за проживание в Амстердаме

Туристы, посещающие Амстердам, с 1 января будут платить дополнительный ежедневный налог. Об этом сообщает The Telegraph.

С первого дня нового года власти Нидерландов ввели дополнительный сбор для гостей столицы в размере €3 за каждую ночь пребывания. Он дополнит уже существующий налог в 7% от стоимости жилья.

Кроме того, туристы, которые пользуются для проживания в Амстердаме сервисом бронирования Airbnb, также будут платить повышенную таксу — на 10% больше за ночь.

Издание отмечает, что власти Амстердама, который ежегодно принимает более 17 млн человек, в последнее время больше уделяют внимания не продвижению туризма, а управлению туристическими потоками.

В октябре 2019 года стало известно, что с 1 апреля 2020 года «налог на проживание» начнет действовать в Турции. По данным Ассоциации туроператоров России, сбор будут платить не сами туристы, а отели, кемпинги и владельцы гостевых домов.

Налог будет распространяться не только на проживание туристов, но и на услуги, которые им оказываются: питание, развлекательные, косметические услуги. Размер сбора составит 1%. После 2020 года он вырастет до 2%.

Теги: туризм, налог, Амстердам
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