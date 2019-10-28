Общество , 28 окт, 13:46
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Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции
В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
По их информации, сбор будут платить не туристы, а местные гостиницы, мотели, кемпинги, а также арендаторы апартаментов и гостевых домов.
Налог будет взиматься не только за размещение путешественников, но и за оказываемые им услуги, включая питание, посещение бассейна и SPA, развлекательные и прочие мероприятия. Его сумма, по данным ассоциации, будет составлять 1% от стоимости всех услуг, оказанных туристам.
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