Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции

В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

По их информации, сбор будут платить не туристы, а местные гостиницы, мотели, кемпинги, а также арендаторы апартаментов и гостевых домов.

Налог будет взиматься не только за размещение путешественников, но и за оказываемые им услуги, включая питание, посещение бассейна и SPA, развлекательные и прочие мероприятия. Его сумма, по данным ассоциации, будет составлять 1% от стоимости всех услуг, оказанных туристам.

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