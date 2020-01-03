Летевший из Баку в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде

Летевший из Баку в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Баку в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщили РБК в пресс-службе международного аэропорта Волгоград.

Рейс Su 1853 вылетел из аэропорта Гейдара Алиева в 04:54 по московскому времени и вынужденно сел в 07:44 в аэропорту Волгограда.

«Пассажира с рейса сняли и госпитализировали, в 08:55 самолет с 85 пассажирами на борту вылетел в пункт назначения», — сказали в пресс-службе международного аэропорта Волгоград.

По данным табло московского аэропорта Шереметьево, самолет прибыл в столицу в 09:36.

Ранее, 27 декабря, следовавший из Багдада в Минск самолет экстренно сел в Ростове. Одной из причин изменения маршрута назывался отказ системы автопилота воздушного судна.