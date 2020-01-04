СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по региону.

По данным ведомства, проверка проводится в рамках статей 143, 144 уголовно-процессуального кодекса. Следователи выясняют обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

3 января издание «Вести» сообщило, что врач отказался оказывать помощь ребенку и сломал пальцы снимавшей его на видео матери маленького посетителя. Данной ситуацией заинтересовался минздрав здравоохранения Приморья.

В конце ноября в Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина напал на фельдшера бригады скорой помощи. Обоих отвезли в больницу для оказания медпомощи, а нападавшего впоследствии доставили в полицию.