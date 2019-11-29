В Петербурге мужчина избил приехавшего к нему фельдшера скорой помощи

В Петербурге мужчина избил приехавшего к нему фельдшера скорой помощи

В Северной столице пьяный мужчина напал на фельдшера бригады скорой помощи, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 28 ноября у дома № 27 по каналу Грибоедова. 54-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес повреждения 29-летнему врачу скорой помощи. Обоих отвезли в больницу для оказания медпомощи, говорится в сообщении. После этого нападавшего доставили в полицию.

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку. Согласно данным ведомства, у нападавшего мужчины было острое отравление этанолом.

«Фонтанка.ру» сообщает, что скорую помощь мужчине вызвали прохожие. Сам он не считал, что нуждается в помощи, и повел себя агрессивно. В больнице мужчина сказал, что не помнит, как там оказался, но смог назвать свои данные.