Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Вологодской области

Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Вологодской области

Два человека погибли, еще четверо пострадали в результате лобового столкновения двух иномарок в Вологодской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Авария произошла 3 января около 15:15 мск на 178 км автодороги Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг недалеко от деревни Полдарса Великоустюгского района. В результате аварии погиб 24-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai и 47-летняя пассажирка KIA Sorento. Также пострадали находящиеся в салоне KIA два пассажира в возрасте 24 и 25 лет. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы.

По данным ведомства, водитель Nissan ехал в сторону Вологды, а KIA двигалась в сторону Великого Устюга. В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии.

3 января в Братске погибли три человека в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком.