Три человека погибли из-за ДТП в Братске

Три человека погибли из-за ДТП в Братске

В Братске при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли три человека. Об этом сообщает ИА «Ирсити» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД региона.

Как пишет IrkutskMedia, авария произошла на 212-м километре федеральной трассы «Вилюй» 2 января.

Машина ВАЗ выехала на встречную полосу и столкнулась с КамАЗом, в результате чего погиб водитель легковушки и двое пассажиров. По предварительной версии, причиной аварии стало превышение скорости ВАЗа.

Также известно, что в районе ДТП велись дорожные работы, которые сопровождались необходимыми предупредительными знаками.

Накануне в ДТП в Агаповском районе Челябинской области погибли четыре человека. Авария произошла на 177-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск, где столкнулись два легковых автомобиля.