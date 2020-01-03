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В Кузбассе завели дело после избиения заключенных сотрудниками ФСИН

В Кемеровской области возбудили уголовное дело после размещения в Сети видеозаписи, где сотрудники колонии избивают заключенных. Об этом сообщается на сайте СК региона.

Следствие выявило, что весной 2017 года во время досмотра содержащихся в камере заключенных сотрудники СИЗО № 4 Анжеро-Судженска нанесли заключенным удары руками по голове. Представители СК в ходе расследования установили личности части сотрудников, подозреваемых в преступлении.

Также в день инцидента в колонии находились работники лечебно-исправительного учреждения города Тайги, личности которых по-прежнему устанавливаются.

По факту происшествия заведено дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с применением насилия).

Ранее издание «Тайга.инфо» опубликовало запись жестокого обращения с заключенными в СИЗО № 4. На видео видно, как сотрудники выводят заключенных из камеры. При этом их бьют по головам. После этого в камере начинается обыск.

В декабре в Брянской области из-за смерти заключенного одной из колоний было возбуждено уголовное дело. ТАСС со ссылкой на источник писал, что к его гибели мог быть причастен сотрудник исправительного учреждения.

Теги: Кемеровская область, ФСИН, заключенные
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