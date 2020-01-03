В Иране назначили преемника убитого США генерала

Командиром подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции стал Исмаил Каани. Такое решение принял верховный лидер Ирана Али Хаменеи, сообщает Reuters.

Исмаил Каани c 1997 года служил на должности заместителя командира подразделения. Задачи подразделения при этом останутся неизменными, заявил Хаменеи.

Каани сменил своего предшественника Касема Сулеймани, который 3 января был убит в результате авиаудара США около аэропорта Багдада. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. В Пентагоне сообщили, что военная операция была санкционирована президентом США Дональдом Трампом в «оборонительных» целях после антиамериканских демонстраций в Багдаде, в которых Вашингтон обвинил проиранские силы.

В ответ Тегеран пообещал «суровую месть» за убийство Сулеймани. Глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал действия США «актом международного терроризма».