Посольство США порекомендовало американцам покинуть Ирак

Посольство США в Ираке рекомендовало своим гражданам немедленно покинуть страну после убийства главы спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Касема Сулеймани. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

«Из-за поддерживаемых Ираном нападений ополченцев на территорию посольства США все публичные консульские операции приостановлены до дальнейшего уведомления», — говорится в тексте.

Кроме того, дипслужба советует избегать посещения посольства в Багдаде. Генконсульство в Эрбиле также закрыто для посещения гражданских лиц, выдача паспортов приостановлена.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, иностранные нефтяные компании массово эвакуируют своих сотрудников с гражданством США из иракской Басры.