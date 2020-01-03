При пожаре в жилом доме в Астрахани погибли три человека

При пожаре в жилом доме в Астрахани погибли три человека

В результате возгорания в многоквартирном жилом доме в центре Астрахани погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным экстренной службы, еще до полной ликвидации пожара в 10:46 мск был обнаружен первый погибший. Полная ликвидация объявлена в 17:19, а в 21:44 при разборе завалов спасатели нашли тело второй жертвы.

В 22:21 МЧС сообщило о обнаружении третьего погибшего. Личности всех жертв происшествия устанавливаются.

Пожар произошел на улице Советская, 22 в Кировском районе Астрахани в 4:43 по местному времени (3:43 мск). Загорелся трехэтажный многоквартирный жилой дом.

По уточненной информации, площадь возгорания составила 800 кв. м. К тушению привлекалось 148 человек и 55 единиц техники. В развернутом рядом пункте обогрева разместили 11 человек. Позже девять из них, в том числе один ребенок, были размещены в маневренном фонде города.