Трое детей и четверо взрослых пострадали в аварии на Камчатке

Трое детей и четверо взрослых пострадали в аварии на Камчатке

В Камчатском крае произошло столкновение двух иномарок, в результате которого пострадали семь человек. Об этом сообщает портал «Камчатка-информ» со ссылкой на ГИБДД Елизовского района.

По предварительной информации, ДТП произошло на 17-м километре трассы Морпорт-Аэропорт 2 января в 14:30 по местному времени (5:30 мск). 63-летний водитель Mercedes ехал в сторону города Елизово. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился 30-летний мужчина.

В результате аварии травмы получили семь человек. Среди них трое детей — восьмилетний мальчик и семилетняя девочка, которые находились на заднем сидении японского внедорожника и не были пристегнуты, а также 12-летняя пассажирка из Mercedes.

Кроме того, пострадали оба водителя машин, 40-летняя пассажирка из Mercedes и 55-летний мужчина, ехавший в Toyota.

2 января в подмосковном Красногорске столкнулись два автобуса. В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых грудной ребенок. По информации полиции, авария произошла на Путилковском шоссе.