Шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов в Красногорске

Шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов в Красногорске

При столкновении двух автобусов в подмосковном Красногорске пострадали шесть человек, среди которых один ребенок. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По данным ведомства, авария произошла на Путилковском шоссе. В настоящее время устанавливаются подробности аварии.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что число пострадавших достигло семи человек. Один из пострадавших — 12-летний ребенок. Отмечается, что всех пострадавших направил в больницу № 1 Красногорска.

31 декабря в Балашовском районе Саратовской области перевернулся микроавтобус с 11 пассажирами, двое из них были госпитализированы. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением.

