Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту

В 2020 году венесуэльская нефть будет продаваться за криптовалюту Petro.Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, пишет газета El Nacional.

«Мы собираемся продавать венесуэльскую нефть за Petro. Мы уже продаем за него венесуэльские железо и сталь. У нас есть подписанный контракт на продажу нефти, стали, железа, алюминия и части добываемого золота за Petro», — сообщил Мадуро.

Глава государства сказал, что введение операций с криптовалютой стало ответной мерой на экономические санкции США.

Мадуро отметил, что внедрение Petro в повседневный обиход жителей Венесуэлы проходит успешно. Он заявил, что тестовые выплаты пенсионерам и государственным служащим в национальной криптовалюте дали позитивный эффект.

Каракас запустил криптовалюту Petro в феврале 2018 года для преодоления финансовой блокады со стороны Соединенных Штатов. Petro построен на блокчейн-платформе Ethereum. К нему привязана новая валюта Венесуэлы суверенный боливар, который ввели после гиперинфляции прежней валюты — венесуэльского боливара.