Поклонская осудила «опухшего от пьянок» Порошенко за новогоднее обращение

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская раскритиковала выступление бывшего президента Украины Петра Порошенко на телевидении перед Новым Годом. Об этом она написала на своей странице «ВКонтакте».

«На принадлежащих ему (Порошенко — РБК) телеканалах вместо новогоднего поздравления Зеленского показали опухшую от бесконечных пьянок порошенковскую физиономию», — написала депутат.

Поклонская назвала выступление экс-президента очередной попыткой расколоть страну, а также заявила, что место Порошенко — «на свалке истории» вместе с портретами Бандеры и националистами.

Вместе с тем Поклонская позитивно отреагировала на новогоднее поздравление действующего главы государства Владимира Зеленского. Депутат сказала, что «впервые за всю историю страны не было стыдно за украинского президента».

Она выразила мнение, что украинцы устали от переворотов, потрясений и ждут мира, который пытается принести через свое обращение Зеленский.