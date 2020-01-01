В Сети раскритиковали новогоднее обращение Порошенко

Пользователи раскритиковали новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, которое вышло на телеканалах «Прямой» и «5 канал» за несколько минут до Нового года перед поздравлением действующего президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна. ua».

Наибольшую критику у пользователей вызвало то, что Порошенко повторил идею Зеленского, который в преддверии 2019 года за минуту до полуночи объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины в эфире «1+1». «Очень свежий и неизбитый ход», — пошутили в Сети. Там отметили, что Порошенко выглядит «политическим трупом» в сравнении с Зеленским. По мнению пользователей, экс-президент не выиграл от показа двух роликов «на контрасте» с Зеленским. Кроме того, Порошенко назвали вторичным и не оригинальным.

Новогоднее обращение Порошенко вышло на каналах «Прямой» и «5 канал» перед поздравлением Зеленского. В обращении экс-глава сообщил, что продолжит защищать «армию, мову, веру». Порошенко является владельцем «5 канала». Кроме того, по информации лидера партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко, в 2018 году он приобрел телеканал «Прямой» через подставное лицо.