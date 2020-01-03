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В Польше школьники поставили танец по мотивам событий в Освенциме

Ученики деревенской школы в Польше поставили танцевальный номер, основой сюжета которого стали пытки и убийства заключенных в концентрационном лагере Освенцим в период Второй мировой войны. Об этом сообщает Newsweek Polska.

Мероприятие прошло еще 10 декабря в Замойском повяте на востоке страны, но СМИ обратили на него внимание только сейчас. По сюжету танца, младшеклассники в характерной форме заключенных Освенцима под колючей проволокой сначала стоят около двух более старших учеников, переодетых в сотрудников Гестапо.

Затем дети падают им в ноги, дымовая машина изображает газовую камеру, а дети — смерть узников концлагеря.

После постановки перед собравшимися выступил один из родителей школьников, чьи предки стали жертвами Освенцима. Он заявил, что Польша заслуживает компенсации от Германии за действия нацистов.

На мероприятие отреагировали в музее Освенцима. В своем Twitter его представители назвали плохой идеей для школьников переодеваться в форму СС и инсценировать смерть. Взрослых, которые организовали такую постановку, в музее обвинили в отсутствии чувствительности, которая нужна для обучения детей сложной и трагической истории Освенцима.

Освенцим или Аушвиц-Биркенау — лагерь смерти в Польше рядом с городом Освенцим, действовавший в 1940-1945 годах. Является одним из главных символов холокоста. По разным данным в стенах лагеря были умерщвлены от 1,4 до 4 млн человек.

Во время посещения музея на месте бывшего нацистского лагеря в начале декабря 2019 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что стыдится за преступления, совершенные фашистами.

Теги: Польша, Освенцим, школьники
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