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Меркель призналась в стыде за преступления фашистов в Освенциме

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что стыдится преступлений, совершенных фашистами. Об этом она сказала во время посещения бывшего нацистского концентрационного лагеря Освенцим в Польше, передает Deutsche Welle.

«Я полна стыда за преступления, совершенные здесь Германией», — сказала Меркель. Она также отметила, что память и признание ответственности за них являются «неотъемлемой частью» национальной идентичности современной Германии. По словам немецкого канцлера, ее страна «обязана защищать евреев», а также Меркель призвала к решительной борьбе с антисемитизмом.

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Поездка Меркель приурочена к десятилетию создания Фонда «Освенцим — Биркенау», который работает над сохранением мемориала на месте концентрационного лагеря Освенцим. В ходе его посещения канцлер объявила, что Германия пожертвует €60 млн в качестве помощи организации.

Немецкий лидер впервые за 14 лет своего руководства страной приехала с официальным визитом в мемориал Освенцим и стала третьим канцлером в истории, посетившим концлагерь с момента окончания Второй мировой войны. Ее сопровождали премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и представители различных еврейских организаций.

В концентрационном лагере Освенцим, основанном в 1940 году, погибло около 1,4 млн человек, среди которых 1,1 млн составляли евреи. В 1945 году лагерь был освобожден Советской армией, а на его месте создан музей, охраняемый ЮНЕСКО.

Теги: Ангела Меркель, Германия, Освенцим
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