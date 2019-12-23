На Чукотке объявили второй день поисков попавшего под лавину сноубордиста

На Чукотке объявили второй день поисков попавшего под лавину сноубордиста

На Чукотке спасатели и волонтеры второй день ищут сноубордиста, попавшего под лавину. Об этом сообщила администрация городского округа Эгвекинот в Instagram.

Согласно сообщению, поисково-спасательная операция проходит в районе 15-го км трассы Эгвекинот — Мыс Шмидта. Неподалеку от поселка Эгвекинот-1 (Озерный) 22 декабря сошла снежная лавина, предположительно накрывшая одного сноубордиста.

Молодой человек, который увлекается экстремальным спуском со склонов сопок, в воскресенье последний раз вышел на связь и сообщил своим знакомым, что собирается совершить спуск в том месте, где вскоре сошла лавина. О его местонахождении до сих пор ничего не известно.

Глава ГО Эгвекинот Роман Коркишко рассказал, что после получения информации о происшествии сразу были организованы поиски сноубордиста.