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На Украине мужчина бросил гранату во двор своего знакомого

Сотрудники правоохранительных органов Донецкой области Украины задержала мужчину, который предположительно бросил гранату во двор своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Ночью 1 января полицейским поступило сообщение, что во дворе частного жилого дома в Авдеевке произошел взрыв, во время которого пострадал мужчина.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что к хозяевам дома пришел в гости 36-летний местный житель, их знакомый. Он был пьян и с собой у него была граната.

62-летний хозяин дома выпроводил нежеланного гостя со двора, но тот обиделся, бросил во двор боеприпас, после чего скрылся. Пострадавший мужчина был госпитализирован.

Спустя два часа злоумышленника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). В случае признания вины, мужчине может грозить до 15 лет тюрьмы.

В октябре 2019 года на рынке в Киеве взорвалась граната, которую бросил неизвестный в проход между рядами магазинов. Инцидент произошел ночью, поэтому в результате него никто не пострадал. В некоторых павильонах выбило стекла.

Теги: Украина, Донецкая область, граната
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