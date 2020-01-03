На Украине мужчина бросил гранату во двор своего знакомого

На Украине мужчина бросил гранату во двор своего знакомого

Сотрудники правоохранительных органов Донецкой области Украины задержала мужчину, который предположительно бросил гранату во двор своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Ночью 1 января полицейским поступило сообщение, что во дворе частного жилого дома в Авдеевке произошел взрыв, во время которого пострадал мужчина.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что к хозяевам дома пришел в гости 36-летний местный житель, их знакомый. Он был пьян и с собой у него была граната.

62-летний хозяин дома выпроводил нежеланного гостя со двора, но тот обиделся, бросил во двор боеприпас, после чего скрылся. Пострадавший мужчина был госпитализирован.

Спустя два часа злоумышленника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). В случае признания вины, мужчине может грозить до 15 лет тюрьмы.