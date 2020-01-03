На Украине мужчина бросил гранату во двор своего знакомого

Сотрудники правоохранительных органов Донецкой области Украины задержала мужчину, который предположительно бросил гранату во двор своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Ночью 1 января полицейским поступило сообщение, что во дворе частного жилого дома в Авдеевке произошел взрыв, во время которого пострадал мужчина.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что к хозяевам дома пришел в гости 36-летний местный житель, их знакомый. Он был пьян и с собой у него была граната.
62-летний хозяин дома выпроводил нежеланного гостя со двора, но тот обиделся, бросил во двор боеприпас, после чего скрылся. Пострадавший мужчина был госпитализирован.
Спустя два часа злоумышленника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). В случае признания вины, мужчине может грозить до 15 лет тюрьмы.