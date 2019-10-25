На рынке Киева взорвалась граната

В киевском районе Троещина на рынке взорвалась граната, говорится в сообщении городской полиции в Facebook.

Сообщение о взрыве на рынке «Радосинь» по ул. Теодора Драйзера поступило в полицию в ночь на пятницу, 25 октября. Изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив свидетелей, полицейские выяснили, что неизвестный бросил гранату в проход между рядами магазинов. В результате взрыва в некоторых павильонах выбило стекла, помимо осколков на месте происшествия остались фрагменты ручной гранаты Ф-1. Пострадавших нет.

По факту происшествия завели уголовное дело по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

23 октября в центре Киева в результате взрыва погибли два человека. По словам очевидцев, на ступеньках у бара сидели двое мужчин, один из которых вернулся с Донбасса. Он крутил в руках гранату, которая потом взорвалась. В результате происшествия также ранило проходившую мимо девушку, пострадавшую доставили в больницу.