США ввели санкции против военного министра Кубы

Госдепартамент США ввел санкции против главы военного министерства Кубы Леопольдо Синтры Фриаса. Об этом говорится в публичном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

В отношении министра Революционных вооруженных сил, а также двоих его детей Деборы Синтры Гонсалес и Леопольдо Синтры Гонсалеса вводятся визовые ограничения, в соответствии с которыми им запрещен въезд в США.

Американские власти обвиняют Фриаса в поддержке режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Госдепартамент утверждает, что кубинские военные вместе с венесуэльскими сотрудниками спецслужб причастны к серьезным нарушениям прав человека.

В частности в заявлении Помпео говорится о «пытках и жестоком, бесчеловечном и унижающем достоинство обращении с венесуэльцами за их позицию против Мадуро».

Ранее в ноябре Госдепартамент внес в санкционные списки главу МВД Кубы Хулио Сесара Гандарилью и двоих его детей. По мнению Вашингтона, кубинское МВД причастно к неправомерным задержаниям тысяч граждан страны и арестам более сотни политических заключенных.