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США ввели санкции против военного министра Кубы

Госдепартамент США ввел санкции против главы военного министерства Кубы Леопольдо Синтры Фриаса. Об этом говорится в публичном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

В отношении министра Революционных вооруженных сил, а также двоих его детей Деборы Синтры Гонсалес и Леопольдо Синтры Гонсалеса вводятся визовые ограничения, в соответствии с которыми им запрещен въезд в США.

Американские власти обвиняют Фриаса в поддержке режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Госдепартамент утверждает, что кубинские военные вместе с венесуэльскими сотрудниками спецслужб причастны к серьезным нарушениям прав человека.

В частности в заявлении Помпео говорится о «пытках и жестоком, бесчеловечном и унижающем достоинство обращении с венесуэльцами за их позицию против Мадуро».

Ранее в ноябре Госдепартамент внес в санкционные списки главу МВД Кубы Хулио Сесара Гандарилью и двоих его детей. По мнению Вашингтона, кубинское МВД причастно к неправомерным задержаниям тысяч граждан страны и арестам более сотни политических заключенных.

Между США и Кубой отсутствовали дипломатические отношения с 1961 по 2015 год. При президенте Бараке Обаме отношения между государствами улучшились, но после вступления в должность Дональда Трампа снова начали ухудшаться. Вашингтон ограничил туристические и образовательные поездки на остров, а в октябре запретили большую часть авиаперелетов.

Теги: США, Куба, санкции
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