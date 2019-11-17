США ввели санкции в отношении главы МВД Кубы

Американские власти внесли в санкционные списки главу МВД Кубы Хулио Сесара Гандарилью. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте американского Госдепартамента.

Как следует из текста документа, кубинского министра считают причастным к «грубым нарушениям прав человека» в Венесуэле. Помимо этого, санкции также введены в отношении двух детей Гандарильи.

По словам Помпео, кубинское МВД ответственно за «неправомерные задержания и аресты» тысяч граждан Кубы, а также незаконное взятие под стражу более сотни политических заключенных.

Ранее американский Госдепартамент внес в список организаций, с которыми запрещены прямые финансовые операции, несколько новых компаний, связанных с кубинскими властями.