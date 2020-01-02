В Астрахани произошел пожар в жилом доме

В Кировском районе Астрахани произошел пожар в трехэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.

Возгорание произошло в 04:43 по местному времени (03:43 мск) на улице Советская, говорится в сообщении. Площадь пожара составила 800 кв.м. Ему присвоили третий номер сложности. В МЧС сообщили, что к тушению привлекли 58 человек и 20 единиц техники. Из здания эвакуировали восемь человек. О пострадавших информации нет.

В начале декабря на территории Астраханского южного порта загорелось иранское судно VAFA-2. В пресс-службе управления сообщили, что пожар произошел на судне, которое стояло в приколе в Трусовском районе. О погибших и пострадавших не сообщалось.