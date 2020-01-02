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Трамп и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президенты Турции и США провели телефонные переговоры 2 января. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили двусторонние отношения, эскалацию военного конфликта в Сирии и Ливии, а также обстановку в регионе.

Эрдоган также сообщил, что в Турции с «беспокойством и грустью» следили за ситуацией около американского посольства в Ираке, где 31 декабря начались акции протеста и беспорядки после авиаударов Вашингтона по позициям шиитской группировки «Катаиб Хезболлах».

Главы государств отметили важность дипломатических мер в решении проблем ближневосточного региона и договорились об укреплении двусторонних отношений.

17 декабря Эрдоган обсудил ситуацию в Ливии и Сирии со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Президенты затронули вопрос российско-турецких соглашений по стабилизации обстановки в сирийской провинции Идлиб, а также поддержали действия Германии и ООН по урегулированию ливийского конфликта.

В январе 2020 года Путин планирует посетить Анкару. Во время визита должен быть дан старт поставкам газа по трубопроводу «Турецкий поток», главы государств также обсудят обстановку в Сирии и Ливии.

Теги: Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, США, Турция
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