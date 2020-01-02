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В Петербурге на пешехода упал горящий человек

В Санкт-Петербурге пострадала женщина, на которую упал с крыши трехэтажного дома горящий человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

В экстренные службы около 17 часов 2 января поступило сообщение, что в центре Петербурга на улице Боровой, 29, идет дым с крыши ремонтируемого дома. Пожарные установили, что горел мужчина, который в итоге сорвался вниз и упал на женщину 1967 года рождения.

Горевший мужчина погиб. Женщина была доставлена в больницу с ушибом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой.

По данным «Фонтанки», у мужчины горела верхняя часть туловища и голова. Его личность сейчас устанавливается. На вид погибшему около 40–50 лет. Со слов пострадавшей, он был прилично одет.

29 декабря в Василеостровском районе Санкт-Петербурга загорелось здание университета ИТМО. Тогда обошлось без пострадавших — в помещении загорелось имущество на площади 8 кв. м.

Теги: Санкт-Петербург, пожар
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