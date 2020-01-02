В СК сообщили подробности ухода из дома девочки с незнакомой женщиной

Шестилетняя девочка, которую накануне полицейские в Москве нашли живой, после того как она ушла из дома с неизвестной женщиной в новогоднюю ночь, проживает в неполной семье, состоящей на учете в органах системы профилактики. По факту случившегося следователи организовали доследственную проверку, сообщается на сайте следственного управления СК России по столице.

После исчезновения ребенка мать обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже дочери. В этот же день девочку вместе с женщиной доставили в следственный отдел. На допросе женщина рассказала, что во время праздника жильцы квартиры поссорились с гостями, после чего девочка обратилась к ней и попросила, чтобы ее вывели из квартиры. Затем женщина решила отвести девочку к себе домой, а на следующий день вернуть ребенка матери.

Следователи направили в компетентные органы материалы для рассмотрения вопроса о лишении либо ограничении родительских прав матери ребенка. В настоящее время здоровью девочки ничто не угрожает, ее передали в органы опеки и попечительства.

Также правовая оценка будет дана действиям или бездействию работников органов системы профилактики, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания ребенка в семье.

Как ранее сообщили в полиции, девочка ушла с неизвестной женщиной в ночь на 1 января от дома № 22, корпус 2, на улице Яблочкова. По информации телеканала РЕН ТВ, женщина увела ребенка из дома в тот момент, когда ее родители спали. Полицейские нашли девочку в метро.