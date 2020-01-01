Полиция в Москве нашла ушедшую с неизвестной женщиной девочку

Полиция в Москве нашла ушедшую с неизвестной женщиной девочку

Столичные полицейские нашли живой семилетнюю девочку, пропавшую в новогоднюю ночь. Жизни ребенка ничто не угрожает, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД России.

По данным полиции, девочка ушла с неизвестной женщиной в ночь на 1 января от дома № 22, корпус 2, по улице Яблочкова.

Полицейские передали ребенка и женщину следователям для дальнейшего разбирательства и принятия соответствующего решения в соответствии с законодательством.

Ранее в среду столичная полиция сообщила о поисках девочки и опубликовала приметы женщины, с которой она ушла. Отмечалось, что женщине на вид около 30 лет, у нее славянская внешность.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, женщина увела из дома ребенка в тот момент, когда ее родители спали. Ребенка удалось найти в столичном метро.