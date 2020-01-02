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Роспотребнадзор посоветовал не доедать новогодние салаты 2 января

Роспотребнадзор перечислил перечень новогодних блюд, которые могут вызвать отравление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В этот список специалисты включили салаты, винегреты, паштеты, студни, заливные блюда, изделия с кремом, супы-пюре, блинчики с мясом и творогом, рубленые изделия из мяса, птицы, рыбы, соусы, омлеты, картофельное пюре, отварные макароны и морсы.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, эти блюда не следует оставлять на следующий день после новогоднего застолья и хранить более 18 часов после приготовления. Специалисты объяснили, что такие блюда являются хорошей питательной средой для роста микрофлоры, а также способны вызвать кишечные инфекционные заболевания и пищевые отравления. Оставшиеся после новогоднего застолья блюда эксперты рекомендуют подвергнуть термической обработке.

В Роспотребнадзоре напомнили об опасности отравления новогодними салатами
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В Роспотребнадзоре напомнили, что салаты без заправки можно хранить не более 18 часов при температуре от двух градусов тепла до шести градусов с пометкой минус. При этом салаты, заправленные майонезом и соусом с добавлением яиц, сырых и консервированных овощей, рекомендуется хранить не более шести часов, а из вареных овощей — не более 12 часов.

Как отметил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян, нахождение салатов в теплом помещении в течение 4–6 часов способствует развитию микрофлоры, поэтому это блюдо считается скоропортящимся продуктом. Даже в том случае, если в дальнейшем салат ставится на хранение в холодильник, микрофлора по-прежнему может присутствовать в салате, а его употребление может привести к отравлению, отметил специалист.

«Если же вы хотите довольствоваться салатами еще пару дней, они должны храниться все время в холодильнике, а на стол ставиться небольшими порциями», — заключил Тутельян.

Теги: Роспотребнадзор, салаты
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