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Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией

Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы. Об этом РБК заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

По словам Морозова, после заключения Тартуского договора произошло множество событий, включая Вторую мировую войну. «Советский Союз освободил Эстонию от немецко-фашистской оккупации. После этого Эстония стала частью Советского Союза. Те земли, на которые Эстония претендует, стали неотъемлемой частью России», — отметил депутат.

Морозов добавил, что при желании Таллина соблюдать статус-кво эстонские власти могут вынести вопрос на обсуждение в ООН. «Но, я думаю, решением соответствующего уполномоченного органа этот договор будет изъят из реестра действующих. Думаю, это просто техническая ошибка какая-то», — заключил Морозов.

Спикер парламента Эстонии напомнил о территориальных претензиях к России
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Россия не признает никакие действия, направленные на попытку аннексии земель, отмечает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Мы будем всячески противодействовать тем антироссийским законам, которые принимаются в Эстонии [по части] притеснения русскоязычного населения. Многие действия направлены с искажением истории Второй мировой войны. Мы это никогда не принимали и не будем принимать», — заявил Чепа.

По его мнению, то, что Тартуский договор находится в реестре действующих международных договоров ООН, «не имеет никакого значения», при этом жесты Таллина ведут только к осложнению отношений с Россией.

В своем новогоднем поздравлении спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас напомнил о том, что мировое сообщество признало государство приемником Эстонской Республики, основанной в 1918 году, а Тартуский мирный договор по-прежнему находится в реестре ООН.

В соответствии с этим документом Москва передала Таллину территории Печорского района Псковской области и так называемой Эстонской Ингерманландии (ныне часть Кингисеппского района Ленинградской области), а также правобережье реки Нарва (сейчас в составе Сланцевского района Ленинградской области). В 1944 году Эстония и эти территории вернулись в состав России.

Теги: Госдума, новости РБК, Эстония, границы
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