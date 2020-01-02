Глава крымских татар счел новогоднюю речь Зеленского комической ситуацией

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров в интервью «РИА Новости» назвал комичной ситуацией новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского к нации и призвал украинские власти повзрослеть, признав выбор крымчан жить в составе России.

31 декабря Зеленский в своем Facebook разместил новогоднее обращение, в котором он обратился к украинскому народу. Несколько фраз украинский президент произнес на крымско-татарском, причислив крымчан к украинской нации.

«Все это комическая ситуация. Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке. И, резюмируя свой вопрос-посыл, в заключение говорит, что мы все украинцы. Не могу согласиться с президентом Зеленским», — сказал Умеров.

Он отметил, что крымчане являются частичкой многонациональной России. Умеров назвал 2019 год благополучным для жителей полуострова. «Лучший подарок, который Украина может сделать нам, крымчанам, в 2020 году, — это повзрослеть и признать наш выбор, выбор в пользу родного дома, России», — заявил глава автономии.

Умеров считает, что Зеленскому следовало бы адресовать фразу на крымско-татарском языке лидерам организации «Меджлис крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещенная на территории России), а не жителям полуострова.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума, когда за присоединение высказались более 95% участников голосования. США, страны Евросоюза и Украина не признают результаты референдума, называя произошедшее аннексией. В Кремле неоднократно повторяли, что вопрос территориальной принадлежности полуострова для Москвы закрыт.