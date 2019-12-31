Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек, 14:19
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек, 14:19
«Газпром» и Белоруссия продлили контракты на поставку газа до 2021 года Экономика, 22:59 В Саратовской области перевернулся микроавтобус с 11 пассажирами Общество, 22:25 США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке Политика, 22:00 Forbes назвал лидеров по убыткам среди российских миллиардеров за 10 лет Бизнес, 21:05 Активисты сообщили о задержании 13 человек на пикетах в центре Москвы Общество, 21:02 Росстат оценил уровень инфляции в России в 2019 году Экономика, 20:59 Рогозин назвал восторги вокруг Илона Маска преувеличенными Технологии и медиа, 20:42 В Удмуртии произошел пожар в психоневрологическом интернате Общество, 20:27 МВД сообщило о трех пострадавших полицейских при атаке на пост в Магасе Общество, 20:04 Медведев утвердил новые правила обращения с животными в цирках Политика, 20:03 Появилось видео с места нападения на пост ДПС в Ингушетии Общество, 19:51 Россия разгромила Германию и вышла в плей-офф молодежного ЧМ по хоккею Спорт, 19:38 В Лондоне молодой человек повредил картину Пикассо за £20 млн Общество, 19:22 Что лучше делать, чтобы не заболеть РБК и Клинический госпиталь на Яузе, 19:21
Общество ,  
0 
В Саратовской области перевернулся микроавтобус с 11 пассажирами

На трассе в Балашовском районе Саратовской области перевернулся микроавтобус, сообщает Saratov24 со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла около 17:20 по местному времени (16:20 мск) на 579 км автодороги М6 «Каспий» в Балашовском районе. Предварительно, водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением. Всего в автобусе находились 11 человек, двое пассажиров были госпитализированы.

Как уточнили «РИА Новости» в Госавтоинспекции, ДТП способствовал сильный снегопад. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее, 28 декабря, на трассе Симферополь — Алушта в районе поселка Нижняя Кутузовка столкнулись микроавтобус Volkswagen и грузовая автоцистерна. По данным МВД, в результате аварии пострадали водитель микроавтобуса и семь пассажиров. Пострадавших госпитализировали.

Теги: микроавтобус, Саратовская область
Материалы по теме
В Тульской области перевернулся автобус с 45 пассажирами
Общество
Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Омске
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter