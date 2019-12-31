В Саратовской области перевернулся микроавтобус с 11 пассажирами

В Саратовской области перевернулся микроавтобус с 11 пассажирами

На трассе в Балашовском районе Саратовской области перевернулся микроавтобус, сообщает Saratov24 со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла около 17:20 по местному времени (16:20 мск) на 579 км автодороги М6 «Каспий» в Балашовском районе. Предварительно, водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением. Всего в автобусе находились 11 человек, двое пассажиров были госпитализированы.

Как уточнили «РИА Новости» в Госавтоинспекции, ДТП способствовал сильный снегопад. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее, 28 декабря, на трассе Симферополь — Алушта в районе поселка Нижняя Кутузовка столкнулись микроавтобус Volkswagen и грузовая автоцистерна. По данным МВД, в результате аварии пострадали водитель микроавтобуса и семь пассажиров. Пострадавших госпитализировали.