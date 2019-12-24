Медведев потребовал пресечь продажу никотиносодержащих смесей

По словам премьера, некурительные смеси содержат в себе большую концентрацию табака, чем сигареты, и несовершеннолетние могут легко их приобрести. Ранее принять постановление о запрете продажи такой продукции просил Совфед

Глава правительства Дмитрий Медведев сообщил на своей странице «ВКонтакте», что поручил МВД пресечь продажу некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек и в интернете.

Кроме того, МВД и Роспотребнадзору при участии Следственного комитета и Генпрокуратуры поручено провести внеплановые проверки, чтобы предотвратить продажи в торговых точках.

«Эти смеси, продающиеся под видом тех же конфет, по факту содержат в себе большую концентрацию никотина, чем в обычной сигарете. Их легко приобрести несовершеннолетним», — написал Медведев.

Региональные подразделения Роспотребнадзора получили приказ проверить торговые точки и прекратить продажи некурительной никотинсодержащей продукции, сообщается на сайте ведомства. Руководителям территориальных органов ведомства поручено «принять максимально жесткие меры» и в случае нарушений сообщить об этом в правоохранительные органы.