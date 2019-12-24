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Медведев потребовал пресечь продажу никотиносодержащих смесей
По словам премьера, некурительные смеси содержат в себе большую концентрацию табака, чем сигареты, и несовершеннолетние могут легко их приобрести. Ранее принять постановление о запрете продажи такой продукции просил Совфед

Глава правительства Дмитрий Медведев сообщил на своей странице «ВКонтакте», что поручил МВД пресечь продажу некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек и в интернете.

Кроме того, МВД и Роспотребнадзору при участии Следственного комитета и Генпрокуратуры поручено провести внеплановые проверки, чтобы предотвратить продажи в торговых точках.

«Эти смеси, продающиеся под видом тех же конфет, по факту содержат в себе большую концентрацию никотина, чем в обычной сигарете. Их легко приобрести несовершеннолетним», — написал Медведев.

Региональные подразделения Роспотребнадзора получили приказ проверить торговые точки и прекратить продажи некурительной никотинсодержащей продукции, сообщается на сайте ведомства. Руководителям территориальных органов ведомства поручено «принять максимально жесткие меры» и в случае нарушений сообщить об этом в правоохранительные органы.

Совфед попросит остановить продажи снюса до принятия нового закона
Общество

23 декабря Совет Федерации попросил правительство принять постановление о запрете продажи никотиносодержащих нетабачных изделий. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что сенаторы просят сделать это оперативно, до того, как в законодательство внесут соответствующие поправки.

Председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский пояснил РБК, что на сегодняшний день продажа этой продукции не запрещена, а в связи с приближающимися каникулами она может получить большее распространение среди школьников и подростков

В начале декабря в Госдуму внесли законопроект о запрете торговли сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные. Как отмечал автор инициативы, депутат от «Единой России» Марат Бариев, закон о запрете на оптовую и розничную торговлю снюсом (сосательным табаком) действует в России с 2015 года. По словам парламентария, из-за пробела в законодательстве в продаже появились жевательные и сосательные никотиносодержащие смеси. Концентрация никотина в них составляет 40-60 мг, а в сигарете — до 1,5 мг, отметил Бариев.

Авторы: Михаил Котляр, Наталия Анисимова
Теги: курение, Дмитрий Медведев, снюс
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