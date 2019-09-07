МЧС сообщило о подтоплении 231 жилого дома в Хабаровском крае

Паводок в Хабаровском крае подтопил 231 частный дом, в зоне затопления еще 10 муниципалитетов. Об этом сообщается на сайте краевого главка МЧС России.

«В 51 из них отмечается подтопление 231 частных жилых домов и 914 приусадебных участков. Кроме того, фиксируются переливы воды на 96 участках межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в зоне подтопления также находятся около 2100 дачных участков. В ведомстве добавили, что 16 пунктов временного размещения вместимостью 657 человек готовы принять людей. В настоящее время три пункта размещения функционируют в санатории «Уссури» в поселке Бычиха — там в одном из них разместили одного человека. Еще в двух пунктах в Комсомольске-на-Амуре разместили 34 человека, девять из них дети.

По прогнозу Дальневосточного УГМС, на реке Амур у Хабаровска в течение двух суток ожидается спад уровня воды на 10-15 см. На участке село Ленинское — село Елабуга, где сохраняются уровни категории неблагоприятных и опасных явлений, наблюдается спад воды.