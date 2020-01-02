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СМИ сообщили о десяти погибших в инцидентах в новогоднюю ночь в США

По меньшей мере десять человек погибли из-за стрельбы в новогоднюю ночь в разных городах США, сообщает газета USA Today.

В публикации отмечается, что наибольшее количество инцидентов произошло в барах и клубах. Так, двое человек погибли при стрельбе в клубе в городе Орландо в штате Флорида. Еще двое мужчин были застрелены в ночном клубе в городе Лаббок в Техасе. Кроме того, четверо людей погибли в результате стрельбы в городе Сент-Луис в штате Миссури, сообщает газета. Еще трое умерли от ранений в результате стрельбы в Пенсильвании и Айове, говорится в публикации.

В публикации отмечается, что 2019 год стал рекордным по количеству убийств в США за последние 50 лет. Авторы уточнили, что за прошедший год из-за стрельбы в американских городах погибли по меньшей мере 210 человек.

AP сообщило о рекордном числе массовых убийств в США
Общество

Ранее Associated Press сообщило о рекордном количестве массовых убийств в 2019 году. По данным агентства, в прошедшем году было зафиксировано более 40 инцидентов, в 33 из которых было применено огнестрельное оружие. В результате нападений погибли 211 человек, отмечало агентство. В числе основных мотивов убийств в AP назвали семейные ссоры, наркотики и бандитизм.

Теги: США, стрельба, Новый год
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