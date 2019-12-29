AP сообщило о рекордном числе массовых убийств в США

В 2019 году было зарегистрировано более 40 таких случаев, 33 из них связаны с использованием огнестрельного оружия. Этот показатель стал самым высоким с 1970-х годов

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В 2019 году в США зарегистрировали 41 массовое убийство, когда погибали четыре и более человек. За исключением восьми случаев, преступники использовали в качестве орудия убийства огнестрельное оружие. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на базу данных, сформированную журналистами агентства совместно с изданием USA Today и Северо-Восточным университетом. По их данным, общее число жертв таких нападений составило 211 человек.

Агентство отмечает, что журналисты ведут подобную статистику с 2006 года (тогда было зарегистрировано 38 массовых убийств). Однако данные по числу массовых убийств за 2019 год превысили показатели 1970-х годов, о чем свидетельствуют другие исследования.

Как отмечает агентство, большинство из этих преступлений были связаны с людьми, которые были знакомы друг с другом. В основе мотивов лежали семейные ссоры, наркотики и бандитизм. Преступления также совершали недовольные чем-либо люди, которые направляли свой гнев на коллег или родственников.

AP также указывает, что в ряде случаев правоохранителям не удавалось установить мотив преступников. По подсчетам журналистов, наибольшее число массовых убийств — восемь — зарегистрировали в Калифорнии, где действует строгое законодательство об оружии.

Наиболее упоминаемыми в национальном и мировом вещании стали случаи массовой стрельбы в Эль-Пасо и Одессе (Техас), Дейтоне (Огайо), Вирджинии-Бич (Вирджиния) и Джерси-Сити (Нью-Джерси).