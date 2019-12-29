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AP сообщило о рекордном числе массовых убийств в США
В 2019 году было зарегистрировано более 40 таких случаев, 33 из них связаны с использованием огнестрельного оружия. Этот показатель стал самым высоким с 1970-х годов
Фото: Marty Bicek / Zumapress / Global Look Press

В 2019 году в США зарегистрировали 41 массовое убийство, когда погибали четыре и более человек. За исключением восьми случаев, преступники использовали в качестве орудия убийства огнестрельное оружие. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на базу данных, сформированную журналистами агентства совместно с изданием USA Today и Северо-Восточным университетом. По их данным, общее число жертв таких нападений составило 211 человек.

Агентство отмечает, что журналисты ведут подобную статистику с 2006 года (тогда было зарегистрировано 38 массовых убийств). Однако данные по числу массовых убийств за 2019 год превысили показатели 1970-х годов, о чем свидетельствуют другие исследования.

Как отмечает агентство, большинство из этих преступлений были связаны с людьми, которые были знакомы друг с другом. В основе мотивов лежали семейные ссоры, наркотики и бандитизм. Преступления также совершали недовольные чем-либо люди, которые направляли свой гнев на коллег или родственников.

AP также указывает, что в ряде случаев правоохранителям не удавалось установить мотив преступников. По подсчетам журналистов, наибольшее число массовых убийств — восемь — зарегистрировали в Калифорнии, где действует строгое законодательство об оружии.

Наиболее упоминаемыми в национальном и мировом вещании стали случаи массовой стрельбы в Эль-Пасо и Одессе (Техас), Дейтоне (Огайо), Вирджинии-Бич (Вирджиния) и Джерси-Сити (Нью-Джерси).

При этом, по оценкам журналистов, больше всего жертв массовых убийств — 224 — было зарегистрировано в 2017 году. Тогда в результате стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе погибли 58 человек.

ФБР отчиталось о максимальном числе перестрелок с 2000 года
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По данным ФБР, представленным в мае 2018 года, за 2016 и 2017 годы в Штатах произошли 50 случаев со стрельбой. Чаще всего инциденты происходили в Техасе, Калифорнии, Флориде и Огайо. В результате этих происшествий погиб 221 человек, 722 были ранены. Ведомство не учитывало случаи, когда огнестрельное оружие применяли члены преступных группировок, а также инциденты, когда целью преступников были конкретные лица.

Телеканал CNN в прошлом году сообщил, что с 1 января 2009 по 21 мая 2018 года в Соединенных Штатах зарегистрировали 288 случаев стрельбы в учебных заведениях. За этот период инциденты со стрельбой в американских школах произошли в 57 раз чаще, чем в других странах G7.

Авторы: Наталия Анисимова, Майя Бобенко
Теги: массовое убийство
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