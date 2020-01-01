В Волгоградской области иномарка насмерть сбила семью с ребенком

Водитель иномарки в Волгоградской области насмерть сбил пару супругов, переходивших дорогу в неположенном месте. Также в результате наезда пострадал их 12-летний сын, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером в районе поселка Горпитомник Средеахтубинского района. Супруги перебегали дорогу в 800 м от оборудованного там пешеходного перехода.

Установлено, что водитель Volkswagen Polo, совершивший наезд, был трезв. Его ослепила встречная машина, отметили в пресс-службе.

В результате наезда на месте аварии погибла 32-летняя женщина, а ее 34-летний муж скончался в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу. 12-летний сын супругов был госпитализирован, о его состоянии не сообщается.

В середине декабря при наезде фуры на шесть легковых автомобилей в Ленинградской области погибли два человека, еще один пострадал.