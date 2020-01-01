На Урале полицейские застрелили угрожавшего им монтировкой мужчину

В городе Камышлов Свердловской области полицейские застрелили пьяного мужчину, замахнувшегося на них монтировкой, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел накануне, 31 декабря. Жительница частного дома в селе Обуховское сообщила, что ее муж, который ранее был судим за кражи, будучи пьяным, бил ее и душил.

На место приехали сотрудники полиции. Муж женщины вышел из дома с монтировкой и стал двигаться на прапорщика, замахиваясь металлическим инструментом. Сотрудник полиции сделал предупредительный выстрел, но мужчину это не остановило, в результате он получил огнестрельное ранение, от которого впоследствии умер в больнице.

В пресс-службе отметили, что, по предварительным данным, применение табельного оружия полицейским было правомерным, связанные с ЧП материалы направлены в СК.

В середине декабря в Москве сотрудники полиции застрелили напавшего на них с оружием мужчину. Это произошло, когда полицейские прибыли в дом из-за сообщения о ножевом ранении. Мужчина, который вел себя неадекватно, кинулся на них с предметом, похожим на пистолет.