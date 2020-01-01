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Синоптики предупредили о похолодании в столичном регионе

Температура воздуха в ночь на 2 января в Москве понизится до отметки минус 4–5 градусов и минус 7 градусов по области, сообщили РБК в пресс-службе Росгидромета.

По данным синоптиков, высота снежного покрова составит около 1 см. В Москве температура воздуха в новогоднюю ночь была в интервале от плюс 1,7 до 0 градусов, а в области — от плюс 1 до минус 2 градусов. В полночь базовая станция Росгидромета на ВДНХ зафиксировала температуру на уровне плюс 1,7 градуса по Цельсию.

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За время наблюдений синоптиков москвичи встречали Новый год при положительной температуре в 1976-м, 1981-м, 1982-м, 1995-м и в 2017 году. Рекорд был установлен 31 декабря 1994 года: тогда при температуре плюс три градуса шел дождь.

Самая холодная ночь в Москве была в 1905 году, когда столбик термометра опускался до отметки минус 33,6 градуса, а в нынешнем веке — в 2003 году (почти минус 26 градусов). Если исключить эти крайние значения, то самыми характерными для новогодней ночи в столице являются 5–10-градусные морозы.

Ранее синоптики объявили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы и порывистого ветра желтый уровень погодной опасности. 

Теги: Росгидромет, погода, новости РБК
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