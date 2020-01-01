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В Москве из-за гололеда объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и порывистого ветра, следует из прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение об опасности из-за ветра будет действовать до 3:00 мск 2 января, а из-за гололеда — до 21:00 2 января.

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По прогнозу синоптиков ночью 1 января в столице будет от минус 4 до минус 2 градусов, а порывы ветра местами достигнут 14 м/с. 2 января в Москве будет от одного до трех градусов тепла, облачность и небольшие осадки.

В начале следующей недели, по данным Гидрометцентра, в столице похолодает. Днем в понедельник, 6 января, температура опустится до минус шести градусов, а ночью — до минус семи.

Теги: Москва, погода, желтый уровень, гололед
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