В Удмуртии умер один из пострадавших при пожаре в психинтернате

В Удмуртии умер один из пострадавших при пожаре в психинтернате

Один из пациентов психоневрологического интерната города Глазов, пострадавших в результате пожара, скончался в больнице утром 1 января. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Республики Удмуртия.

По ее данным, во время пожара пострадали шесть человек, один из них позднее умер от ожогов.

В общей сложности из здания эвакуировали 462 пациента, в том числе 183 маломобильных, а также 44 сотрудника интерната. Удмуртские власти намерены создать межведомственную рабочую группу во главе с вице-премьером республики Анатолием Строковым, которая обеспечит проверку противопожарной защищенности социальных учреждений. Также членам комиссии поручено провести профилактическую работу с персоналом диспансеров, больниц и других объектов.

Как сообщается на сайте следственного управления СК России по Удмуртской Республике, по факту пожара, произошедшего 31 декабря, следователи организовали доследственную проверку.

По предварительной версии, пожар начался в результате курения одного из пациентов в постели. На место происшествия выехали следователи, которые приступили к осмотру места происшествия и опросу персонала учреждения. В интернате ведется изъятие документации, решается вопрос о назначении судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.