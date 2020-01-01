Российские АЭС в 2019 году установили рекорд по выработке электроэнергии

Российские АЭС в 2019 году установили рекорд по выработке электроэнергии

Атомные электростанции (АЭС) в России установили новый рекорд по выработке электроэнергии, выдав по итогам 2019 года в совокупности почти 209 млрд киловатт-часов, сообщается на сайте «Росэнергоатома» (входит в «Росатом»).

По итогам прошедшего года суммарный показатель превысил 208,784 млрд киловатт-часов. За год баланс ФАС был выполнен на 103% при плановом показателе 202,7 млрд киловатт-часов.

Максимальной выработки удалось достичь за счет Ростовской АЭС (свыше 33,8 млрд киловатт-часов), Калининской АЭС (более 31 млрд киловатт-часов) и Балаковской АЭС (порядка 30 млрд киловатт-часов). Таким образом, был превышен рекорд 2018 года, когда АЭС в общей сложности в России АЭС выдали 204,275 млрд киловатт-часов.

Доля атомной генерации на сегодняшний день составляет около 19% от всего объема выработки электроэнергии в России. При этом доля атомной генерации в европейской части страны достигает 40%.