В новогодних гуляниях в России приняли участие 6,5 млн человек

В новогодних гуляниях в России приняли участие 6,5 млн человек

В праздничных мероприятиях по всей России в новогоднюю ночь приняли участие около 6,5 млн человек. Об этом сообщается на сайте МВД.

По данным ведомства, в ночь на 1 января прошли около 10,5 тыс. праздничных мероприятий, для обеспечения правопорядка были задействованы 67,4 тыс. полицейских. Нарушений зафиксировано не было.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в новогодних праздничных гуляниях в столице участвовали 2,7 млн человек. На Тверской улице и в центральной части Москвы было 1,1 млн человек, а 1,2 млн человек встретили Новый год в парках, уточнил он.