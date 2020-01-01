В Москве в новогодних гуляниях приняли участие почти 3 млн человек

Около 2,7 млн человек приняли участие в новогодних праздничных гуляниях в Москве. Об этом сообщил в своем Instagram мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на Тверской улице и в центральной части Москвы было 1,1 млн гостей и жителей Москвы, еще 370 тыс. человек вышли на улицы в округах, 1,2 млн человек встретили Новый год в парках.

https://www.instagram.com/p/B6wTObXIQsn/

Собянин уточнил, что за время новогодних гуляний в столице провели почти 600 мастер-классов, более 1,8 тыс. театральных и концертных постановок. «На фестивальных каруселях прокатились 38 тыс. человек, посетили катки больше 14 тыс. человек. Съедено 11 тыс. сосисок, выпито больше 8 тыс. литров горячих рождественских напитков», — заявил мэр.

Накануне, 31 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом. «Я хочу <...>, чтобы этот год принес и вам, и всей нашей стране благополучие. Я хочу, чтобы у вас все было хорошо», — заявил он в своем обращении, опубликованном в Instagram.