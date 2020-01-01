Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым

Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.

Здоровью ребенка ничего не угрожает, но его поместили в медучреждение «в целях контроля за состоянием мальчика», отмечает ведомство.

В сообщении СК также говорится, что следствие поставило перед органом опеки вопрос об изъятии ребенка у матери до тех пор, пока обстоятельства пропажи не установят.

По предварительным данным ведомства, вечером 31 декабря мать ушла из дома вместе с ребенком, но домой вернулась одна. Женщина не смогла пояснить полиции, где находился ее сын.