В Амурской области пропал двухлетний мальчик

В Благовещенске Амурской области вечером 31 декабря пропал двухлетний мальчик. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. После пропажи ребенка следователи организовали проверку.

По предварительным данным, с ребенком 2017 года рождения в минувший вторник, 31 декабря, ушла из дома его мать. Женщина вернулась домой одна, однако пояснить полиции, где находится ее сын, она не смогла. Отмечается, что женщина и мальчик проживают в Райчихинском переулке.

В начале сентября был найден пропавший в красноярской тайге четырехлетний мальчик, в его поисках участвовали более 300 человек. По предварительной версии, отец мальчика отправился в лес за грибами, а мать, оставив сына с его трехлетним братом играть во дворе, ушла на полчаса в дом к младшим детям. СК завел дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего).