У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0

У гряды Хабомаи произошло землетрясение магнитудой 5, говорится в сообщении Геологической службы США.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 14:36 (17:36 мск 24 декабря), их очаг залегал на глубине 101,1 км. Землетрясение произошло в 47 км на северо-восток от японского города Немуро.

5 декабря за сутки у Южных Курил произошло два землетрясения с разницей в полчаса. Магнитуда составила 5 и 5,6, эпицентры толчков находились у островов Итуруп и Шикотан.





