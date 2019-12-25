Общество , 25 дек, 03:52
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У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0
У гряды Хабомаи произошло землетрясение магнитудой 5, говорится в сообщении Геологической службы США.
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 14:36 (17:36 мск 24 декабря), их очаг залегал на глубине 101,1 км. Землетрясение произошло в 47 км на северо-восток от японского города Немуро.
5 декабря за сутки у Южных Курил произошло два землетрясения с разницей в полчаса. Магнитуда составила 5 и 5,6, эпицентры толчков находились у островов Итуруп и Шикотан.