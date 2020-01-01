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Cайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме из-за угроз

Сайт Sputnik Эстония (входит в МИА «Россия сегодня») перешел нa рaботу в чрезвычайном режимe из-за угрoзы уголовного преследования co стороны департамента полиции и погранохраны страны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте информационного агентства.

По словам шеф-редактора Sputnik Эстония Елены Черышёвой, с 1 января редакция была вынуждена прекратить трудовые отношения со Sputnik Эстония и МИА «Россия сегодня». «Департамент полиции и погранохраны Эстонии поставил каждому из нас ультиматум: либо мы разрываем трудовые договоры, либо на нас заведут уголовные дела», — заявил она.  

В своем заявлении Чернышёва уточнила, что «сайт продолжит работу в полном объеме», однако сотрудникам агентства необходимо некоторое время «чтобы не жить под постоянным давлением со стороны властей Эстонии». «Естественно, мы постараемся восстановить работу максимально быстро», — добавила она.

В Организации объединенных наций (ООН) сообщили, что получили письмо главного редактора RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян по ситуации со Sputnik Эстония, а также отправили его в Управление Верховного комиссара по правам человека. Как передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ООН, в своем обращении к генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу Симоньян попросила его «обратить личное внимание на дискриминационные меры» в отношении журналистов.    

Новостное агентство Sputnik Эстония входит в МИА «Россия сегодня» и с 2014 года находится под санкциями Евросоюза. 18 декабря сотрудники Sputnik получили от департамента полиции и пограничной охраны Эстонии письма с угрозами ввести против них уголовное преследование, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня». Представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Таллина в отношении журналистов Sputnik Эстония травлей, подчеркнув, что они противоречат европейским ценностям и нормам международного права. В декабре сотрудников агентства вынудили покинуть арендуемое помещение в Таллине, а филиалы зарубежных банков заморозили переводы зарплат. Президент России Владимир Путин назвал давление властей Эстонии на агентство Sputnik цинизмом. 

Теги: Sputnik, «Россия сегодня», Эстония
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